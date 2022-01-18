В аеропорту "Київ" збився графік руху літаків через негоду
Джерело:24 канал
У Міжнародному аеропорту "Київ" ("Жуляни") збився графік руху літаків через негоду. Адміністрації летовища довелося внести корективи 18 січня.
Скільки триватимуть затримки і скасування деяких рейсів, наразі невідомо. В аеропорту пообіцяли, що виправлять ситуацію, щойно погода стабілізується.
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В "Жулянах" уточнили, що деякі рейси довелося скасувати через сильні пориви вітру. Однак, складні метеумови вплинули лише на частину з них.
Так, це стосується літаків на приліт. Це ж погода,
– зазначили у пресслужбі аеропорту.
Які рейси скасували або затримуються
Судячи з інформації на сайті аеропорту "Київ", наразі скасовано такі рейси:
- Лісабон;
- Вроцлав;
- Вільнюс;
- Пардубиці;
- Меммінген.
Крім того, летовище попередило про затримку рейсів із Рима та Відня.
Аеропорт "Київ" скасував низку рейсів, які мали прибути, через погану погоду / Скриншот сторінки
Деякі рейси через сильний вітер затримуються / Скриншот сторінки