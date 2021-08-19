Чергові обшуки на комунальних підприємствах Києва: прокуратура прийшла у "Київміськсвітло"

Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в офісах комунальних підприємств "Інформатика" та "Київміськсвітло". Причиною стала підозра в незаконному заволодінні бюджетними коштами.

Обшуки в компаніях розпочалися вранці 19 серпня. За даними слідчих, шляхом завищення вартості придбаних товарів та послуг, компанії незаконно збагачувалися.

Зверніть увагу Системний політичний тиск, – Кличко про масові обшуки у КМДА та блокування роботи комунальників

Обшуки проводять не тільки в офісах

Для того, щоб знайти первинну документацію компаній, прокуратура обшукує не лише офіси компаній. Прокуратура навідалася й до підрядних організацій, які за даними слідства, співпрацювали. Окрім того, перевірки здійснили в помешканнях працівників комунальних підприємств.

Об'єктами пошуків є фінансові звіти та документи, які б змогли бути доказом злочинів.

Це вже не перші обшуки в столичних офісах