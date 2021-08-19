Обшуки в компаніях розпочалися вранці 19 серпня. За даними слідчих, шляхом завищення вартості придбаних товарів та послуг, компанії незаконно збагачувалися.
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Обшуки проводять не тільки в офісах
Для того, щоб знайти первинну документацію компаній, прокуратура обшукує не лише офіси компаній. Прокуратура навідалася й до підрядних організацій, які за даними слідства, співпрацювали. Окрім того, перевірки здійснили в помешканнях працівників комунальних підприємств.
Об'єктами пошуків є фінансові звіти та документи, які б змогли бути доказом злочинів.
Це вже не перші обшуки в столичних офісах
- 16 серпня 2021 року правоохоронці навідалися з обшуками в КМДА через підозру в корупції під час будівництва Подільського мосту. В адміністрації назвали обшуки "політичним тиском".
- 18 серпня з обшуками навідалися в Департамент освіти КМДА. Чиновників підозрюють в незаконному привласненні 1 мільйона гривень.
- У партії Віталії Кличка "УДАР" закликали Офіс Президента припинити тиск на мера столиці. Там вважають, що Кличко є серйозним конкурентом для центральної влади, тому його намагаються усунути.