Обшуки в компаніях розпочалися вранці 19 серпня. За даними слідчих, шляхом завищення вартості придбаних товарів та послуг, компанії незаконно збагачувалися.

Зверніть увагу Системний політичний тиск, – Кличко про масові обшуки у КМДА та блокування роботи комунальників

Обшуки проводять не тільки в офісах

Для того, щоб знайти первинну документацію компаній, прокуратура обшукує не лише офіси компаній. Прокуратура навідалася й до підрядних організацій, які за даними слідства, співпрацювали. Окрім того, перевірки здійснили в помешканнях працівників комунальних підприємств.

Об'єктами пошуків є фінансові звіти та документи, які б змогли бути доказом злочинів.

Це вже не перші обшуки в столичних офісах

  • 16 серпня 2021 року правоохоронці навідалися з обшуками в КМДА через підозру в корупції під час будівництва Подільського мосту. В адміністрації назвали обшуки "політичним тиском".
  • 18 серпня з обшуками навідалися в Департамент освіти КМДА. Чиновників підозрюють в незаконному привласненні 1 мільйона гривень.
  • У партії Віталії Кличка "УДАР" закликали Офіс Президента припинити тиск на мера столиці. Там вважають, що Кличко є серйозним конкурентом для центральної влади, тому його намагаються усунути.