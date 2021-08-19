Чиновники порахували в набагато більший бік, – експерт про заміну київських маршруток

Заступник мера Києва заявив, що для повної заміни неякісних маршруток у столиці потрібно 15 мільярдів гривень. Втім, за альтернативними підрахунками, міська влада може витратити значно менше – близько 4 мільярдів.

Відтак у Кличка назвали дещо завищені цифри. Про це в ефірі 24 каналу розповів фахівець з питань транспорту порталу AllTransUa Іван Черниш.

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"Чиновники, як завжди, порахували в набагато більший бік", – відзначив він.

За словами експерта, сьогодні в Києві курсує 140 маршрутів, на яких працюють приблизно 1 600 маршруток. Кожна вміщає близько 50 людей. Щоб змінити таку кількість на великі автобуси і зберегти при цьому місткість, достатньо 800 одиниць нового громадського транспорту.

Один автобус чи тролейбус коштує приблизно 5 мільйонів гривень, залежно від комплектації. Аби закупити саме таку кількість, потрібно близько 4 мільярдів гривень. Це не така вже непіднімна сума,

– пояснив Черниш.

І додав, що міській владі необов'язково платити одразу всі 4 мільярди. Можна розтягнути цю суму, наприклад, на 5 років, відтак протягом цього періоду щороку закупати по 200 – 300 автобусів. Адже якщо діяти так поступово, можна за 5 років закрити це питання.

Банки пропонують містам купувати автобуси, – Черниш

Фахівець з питань транспорту вважає, що в Україні є серйозна проблема в банківській галузі. Тому що кредитування в країні майже відсутнє. Люди не беруть кредити, бо це не вигідно, бізнес – через відсотки. Тому в банківській системі є велика ліквідність цих грошей, які немає куди дівати.

"Вони (банки – 24 канал) самі пропонують містам купувати автобуси на умовах фінансового лізингу", – зазначив він.

Відомо, що на таких умовах Київ вже придбав 200 автобусів. 150 одиниць транспорту придбав Харків. Також скористалися такою можливістю Львів, Ужгород. "У банках ці гроші є. В кожне місто приїжджають люди з банку і кажуть: "Беріть, тому що нам їх немає куди дівати"", – підкреслив Черниш.

Черниш прокоментував ситуацію з київськими маршрутками: дивіться відео