За словами заступника мера столиці, перевізникам для придбання нових маршруток замість іржавих та аварійних мікроавтобусів треба щонайменше 6 мільярдів гривень. Боротися з жахливим транспортом намагаються за допомогою нових стандартів.

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Усов стверджує, що на конкурсах комісія обиратиме лише тих перевізників, хто відповідає новим вимогам.

Києву треба не менше 1000 автобусів

Щоб позбавитися маршруток, за оцінкою посадовця, Київ має закупити не менше 1000 повноразмірних автобусів. Це обійдеться місту у 10 мільярдів гривень.

Крім того, столиці буде потрібно витратити ще 50% від цієї суми на оснащення виробничої бази.

15 млрд одним ударом – це непідйомна для міста сума. Навіть якщо говорити про співпрацю з міжнародними фінансовими установами, які готові давати довгі й дешеві кредити, ми маємо ліміт на запозичення в кожну конкретну мить часу. Неофіційно це 200 мільйонів доларів на все, – підкреслив заступник Кличка.

Саме через відсутність величезної суми в бюджеті Київ націлений на зміну умов для підписання договорів з перевізниками. Серед варіантів, які посадовець запропонував приватним компаніям розглянути варіанти купівлі не нових маршруток у країнах Євросоюзу.