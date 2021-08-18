За словами заступника мера столиці, перевізникам для придбання нових маршруток замість іржавих та аварійних мікроавтобусів треба щонайменше 6 мільярдів гривень. Боротися з жахливим транспортом намагаються за допомогою нових стандартів.
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Усов стверджує, що на конкурсах комісія обиратиме лише тих перевізників, хто відповідає новим вимогам.
Києву треба не менше 1000 автобусів
- Щоб позбавитися маршруток, за оцінкою посадовця, Київ має закупити не менше 1000 повноразмірних автобусів. Це обійдеться місту у 10 мільярдів гривень.
- Крім того, столиці буде потрібно витратити ще 50% від цієї суми на оснащення виробничої бази.
15 млрд одним ударом – це непідйомна для міста сума. Навіть якщо говорити про співпрацю з міжнародними фінансовими установами, які готові давати довгі й дешеві кредити, ми маємо ліміт на запозичення в кожну конкретну мить часу. Неофіційно це 200 мільйонів доларів на все, – підкреслив заступник Кличка.
Саме через відсутність величезної суми в бюджеті Київ націлений на зміну умов для підписання договорів з перевізниками. Серед варіантів, які посадовець запропонував приватним компаніям розглянути варіанти купівлі не нових маршруток у країнах Євросоюзу.