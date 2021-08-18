По словам заместителя мэра столицы, перевозчикам для приобретения новых маршруток вместо ржавых и аварийных микроавтобусов надо минимум 6 миллиардов гривен. Бороться с ужасным транспортом пытаются с помощью новых стандартов.
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Усов утверждает, что на конкурсах комиссия будет выбирать только тех перевозчиков, которые отвечают новым требованиям.
Киеву надо не менее 1000 автобусов
- Чтобы избавиться от маршруток, по оценке чиновника, Киев должен закупить не менее 1000 полноразмерных автобусов. Это обойдется городу в 10 миллиардов гривен.
- Кроме того, столице потребуется потратить еще 50% от этой суммы на оснащение производственной базы.
15 млрд одним ударом – это неподъемная для города сумма. Даже если говорить о сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, которые готовы давать долгосрочные и дешевые кредиты, мы имеем лимит на заимствования в каждый конкретный момент времени. Неофициально это 200 миллионов долларов на все,
– подчеркнул заместитель Кличко.
Именно из-за отсутствия огромной суммы в бюджете Киев нацелен на изменение условий для подписания договоров с перевозчиками. Среди вариантов, которые чиновник предложил частным компаниям рассмотреть варианты покупки не новых маршруток в странах Евросоюза.