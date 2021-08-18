По словам заместителя мэра столицы, перевозчикам для приобретения новых маршруток вместо ржавых и аварийных микроавтобусов надо минимум 6 миллиардов гривен. Бороться с ужасным транспортом пытаются с помощью новых стандартов.

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Усов утверждает, что на конкурсах комиссия будет выбирать только тех перевозчиков, которые отвечают новым требованиям.

Киеву надо не менее 1000 автобусов

Чтобы избавиться от маршруток, по оценке чиновника, Киев должен закупить не менее 1000 полноразмерных автобусов. Это обойдется городу в 10 миллиардов гривен.

Кроме того, столице потребуется потратить еще 50% от этой суммы на оснащение производственной базы.

15 млрд одним ударом – это неподъемная для города сумма. Даже если говорить о сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, которые готовы давать долгосрочные и дешевые кредиты, мы имеем лимит на заимствования в каждый конкретный момент времени. Неофициально это 200 миллионов долларов на все,

– подчеркнул заместитель Кличко.

Именно из-за отсутствия огромной суммы в бюджете Киев нацелен на изменение условий для подписания договоров с перевозчиками. Среди вариантов, которые чиновник предложил частным компаниям рассмотреть варианты покупки не новых маршруток в странах Евросоюза.