Відтак у Кличка назвали дещо завищені цифри. Про це в ефірі 24 каналу розповів фахівець з питань транспорту порталу AllTransUa Іван Черниш.
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"Чиновники, як завжди, порахували в набагато більший бік", – відзначив він.
За словами експерта, сьогодні в Києві курсує 140 маршрутів, на яких працюють приблизно 1 600 маршруток. Кожна вміщає близько 50 людей. Щоб змінити таку кількість на великі автобуси і зберегти при цьому місткість, достатньо 800 одиниць нового громадського транспорту.
Один автобус чи тролейбус коштує приблизно 5 мільйонів гривень, залежно від комплектації. Аби закупити саме таку кількість, потрібно близько 4 мільярдів гривень. Це не така вже непіднімна сума,
– пояснив Черниш.
І додав, що міській владі необов'язково платити одразу всі 4 мільярди. Можна розтягнути цю суму, наприклад, на 5 років, відтак протягом цього періоду щороку закупати по 200 – 300 автобусів. Адже якщо діяти так поступово, можна за 5 років закрити це питання.
Банки пропонують містам купувати автобуси, – Черниш
"Вони (банки – 24 канал) самі пропонують містам купувати автобуси на умовах фінансового лізингу", – зазначив він.
Відомо, що на таких умовах Київ вже придбав 200 автобусів. 150 одиниць транспорту придбав Харків. Також скористалися такою можливістю Львів, Ужгород. "У банках ці гроші є. В кожне місто приїжджають люди з банку і кажуть: "Беріть, тому що нам їх немає куди дівати"", – підкреслив Черниш.
Черниш прокоментував ситуацію з київськими маршрутками: дивіться відео