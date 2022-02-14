Чоловік стріляв металевими кульками з рогатки по вікнах Офісу Президента

У Києві затримали 32-річного чоловіка з рогаткою на вулиці Банковій. Він стріляв по вікнах Офісу Президента й хотів втекти.

Наразі підозрюваний перебуває у територіальному управлінні поліції. Інформацію про інцидент оприлюднили 14 лютого.

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Чи є пошкодження

Киянина затримали працівники поліції разом з Управлінням державної охорони. Чоловік пошкодив 2 вікна адмінбудівлі.

Правоохоронці проводять слідство. Незабаром вони кваліфікують дії киянина.

Ще один схожий інцидент у Києві

Чоловік 6 лютого побив вікна Верховної Ради України молотком. Його затримали, коли той намагався втекти. Зловмисником виявився 27-річний львів'янин. Він наперед підготував інструмент для нападу.

Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство та внесли до реєстру досудових розслідувань.