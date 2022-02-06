Правоохоронці затримали чоловіка, коли той намагався втекти. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

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Злодіяння нападника внесли до реєстру досудових розслідувань. Їх кваліфікували як хуліганство.

Із затриманим спілкуються слідчі.

Новини Верховної Ради

Нардепи зібрались на 7 сесію Верховної Ради України 1 лютого. Але через помилку тоді не змогли сформувати порядок денний. Відтак у засіданні оголосили перерву.

Вже наступного дня, 2 лютого, фракція "Слуга народу" почала збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. На ньому нардепи хочуть обговорити скандали за участю нардепів. Мовиться про ті, в які потрапили Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук та Олег Воронько.

Тому на наступне засідання, яке має відбутись поза чергою, Верховна Рада збереться 14 лютого. Над порядком денним нардепи поки ще працюють.

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