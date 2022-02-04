Про те, що парламентарі планують позачергове засідання, у мережі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Читайте також Нова сесія Ради почалася невдало: через помилку не змогли сформувати порядок денний

Позачергове засідання Ради

У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо, ще в роботі,

– написала депутатка.

Вона також розповіла, що того ж дня перед сесійним тижнем пройде й засідання фракції "слуг народу".

"Слуги" хотіли засідання через скандали з нардепами

Представники президентської фракції "Слуга народу" 2 лютого почали збирати підписи за позачергове засідання Верховної Ради. На ньому нардепи хочуть обговорити скандали за участю нардепів. Зокрема, ті, в які потрапили Олександр Трухін, Сергій Кузьміних, Артем Дмитрук та Олег Воронько.

На засіданні хочуть заслухати главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Він них очікують деталей щодо розслідування справ, в яких фігурують народні обранці.

Зверніть увагу – відкриття сьомої сесії Верховної Ради: дивіться відео

Текст допису Юлії Гришиної:

У понеділок, 14 лютого, Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроєктів, які ми розглянемо, ще в роботі.

Цього ж дня традиційно зберемося на фракцію перед сесійним тижнем.