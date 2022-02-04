О том, что парламентарии планируют внеочередное заседание, в сети сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

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Внеочередное заседание Рады

В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Список законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе,

– написала депутат.

Она также рассказала, что в тот же день перед сессионной неделей пройдет заседание фракции "слуг народа".

"Слуги" хотели заседания из-за скандалов с нардепами

Представители президентской фракции "Слуга народа" 2 февраля начали собирать подписи за внеочередное заседание Верховной Рады. На нем нардепы хотят обсудить скандалы с участием нардепов. В частности те, в которые попали Александр Трухин, Сергей Кузьминых, Артем Дмитрук и Олег Воронько.

На заседании хотят заслушать главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского, генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Государственного бюро расследований Алексея Сухачева. Они ожидают деталей по расследованию дел, в которых фигурируют народные избранники.

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Текст поста Юлии Гришиной:

В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Список законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе.

В этот же день традиционно соберемся на фракцию перед сессионной неделей.