В зале парламента 1 февраля состоялось торжественное открытие седьмой сессии Верховной Рады. На нем выступил президент Владимир Зеленский.

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При открытии сессии Рады возникли проблемы

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в сети, что нашел в постановлении о повестке дня на седьмую сессию две грубые ошибки – в текст попали законопроекты, которые должны одобрить во втором чтении.

Парламентарий поднял этот вопрос в зале Рады. В результате голосование по постановлению отложили. Ведь в противном случае парламент фактически обязал бы себя рассматривать то, чего он не может рассматривать по закону. Потому что эти документы к соответствующему чтению должны еще подготовить профильные парламентские комитеты.

Чтобы одобрить повестку дня, нужно два законопроекта из постановления повестки дня забрать. Для этого же нужно провести соответствующее голосование по каждому из документов.

Однако, добавил Железняк, повестку дня на 1 февраля также не удалось утвердить. На заседание пришли 204 нардепа, а этого недостаточно.

В то же время депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко уточнил, что парламентариев так мало на заседании, потому что многие болеют Омикроном.

В итоге Стефанчук объявил обеденный перерыв и позвал к себе руководителей фракций и групп.

Заседание Рады 1 февраля: что известно

Очередную сессию Верховной Рады 1 февраля открыл глава парламента Руслан Стефанчук. Звучал гимн от Народного хора Украины имени Григория Веревки. На заседание пришел глава Кабмина Денис Шмыгаль с министрами.

Владимир Зеленский выступил в Раде с речью. Украинский лидер призвал народ объединяться перед вызовами, которые встали перед Украиной.

Президент в сессионном зале подписал указ о переходе на профессиональную армию. Глава государства рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

В Раде также отмечали, что главными направлениями работы сессии станут безопасность и экономика.

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