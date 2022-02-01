У залі парламенту 1 лютого відбулося урочисте відкриття сьомої сесії Верховної Ради. На ньому виступив президент Володимир Зеленський.

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При відкритті сесії Ради виникли проблеми

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у мережі, що знайшов в ухвалі про порядок денний на сьому сесію дві грубі помилки – у текст потрапили законопроєкти, які мають схвалити у другому читанні.

Парламентар порушив це питання у залі Ради. У результаті голосування за ухвалою відклали. Адже у протилежному випадку парламент фактично зобов'язав би себе розглядати те, чого він не може розглядати за законом. Бо ці документи до відповідного читання мають ще підготувати профільні парламентські комітети.

Аби схвалити порядок денний, потрібно два законопроєкти з ухвали порядку денного забрати. Для цього ж потрібно провести відповідне голосування щодо кожного із документів.

Однак, додав Железняк, порядок денний на 1 лютого також не вдалося затвердити. На засідання прийшли 204 нардепи, а цього недостатньо.

Водночас депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко уточнив, що парламентарів так мало на засіданні, бо багато хворіють на Омікрон.

У результаті Стефанчук оголосив обідню перерву і покликав до себе керівників фракцій і груп.

Засідання Ради 1 лютого: що відомо

Чергову сесію Верховної Ради 1 лютого відкрив голова парламенту Руслан Стефанчук. Лунав гімн від Народного хору України імені Григорія Верьовки. На засідання прийшов голова Кабміну Денис Шмигаль з міністрами.

Володимир Зеленський виступив у Раді з промовою. Український лідер закликав народ єднатися перед викликами, які постали перед Україною.

Президент у сесійній залі підписав указ про перехід на професійну армію. Глава держави розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

У Раді також зазначали, що головними напрямами роботи сесії стануть безпека та економіка.

До теми – відкриття сесії Верховної Ради: дивіться відео