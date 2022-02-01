На урочисте відкриття 7 сесії 9 скликання прийшов президент України Володимир Зеленський. Також участь беруть інші посадовці та гості.

До теми Зеленський у Раді закликав єднатися перед викликами, які постали перед Україною

У Раді лунав гімн від хору Верьовки

На засідання прийшов голова Кабміну Денис Шмигаль з міністрами.

Сесію відкривав голова парламенту Руслан Стефанчук. Лунав гімн від Народного хору України імені Григорія Верьовки.

Першим у Верховній Раді виступив президент Володимир Зеленський.

Відкриття сесії Верховної Ради: дивіться відео

Заяви Зеленського в Раді