Про це на погоджувальній раді розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Він зазначив, що кроків від парламенту потребують сфери, які стосуються безпеки та пандемії.

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"Ми маємо рухатися і по системних питаннях: реформа СБУ та інші законопроєкти із пакета "натівських реформ". Другий напрям – це економіка. Треба працювати над пакетом законопроєктів про економічний паспорт, можливо, над податковою реформою", – наголосив він.

Також Корнієнко підкреслив, що третій напрям – це всі інші реформи, які давно на часі. Мовиться про продовження децентралізації, доопрацювання медичної і пенсійної реформ.

Корнієнко про календарний план

Перший віцеспікер закликав відкинути політичні спекуляції навколо змін до календарного плану роботи парламенту під час 7 сесії.

Календарний план – це постанова, а не закон. І ми лише за минулу сесію його декілька разів змінювали. Якщо нам треба буде терміново голосувати багато важливих законопроєктів, звісно, ми зможемо легко внести зміни до календарного плану. Олександр Корнієнко Перший віцеспікер

Як зауважив політик, календарний план роботи парламенту змінили на початку лютого через складну ситуацію з COVID серед працівників апарату ВР та народних депутатів.

За весь період пандемії не було таких цифр щодо захворюваності ні в апараті, ні серед депутатів. Ми маємо з цим рахуватися і, звісно, свою роботу перелаштовувати,

– заявив він.

Зверніть увагу! Через хворобу на погоджувальній раді не було декількох голів комітетів. Однак вони взяли участь у засіданні через відеозв'язок.

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