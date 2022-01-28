Аналіз стосувався того, як нардепи відвідували пленарні засідання після відновлення роботи парламенту у січні 2022 року. За період із 25 по 28 січня відбулося чотири пленарні засідання.

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70 депутатів не були зареєстровані на жодне з засідань

Офіційно 70 депутатів не були зареєстровані на жодному з них.

Представники яких політсил найбільше "прогулювали":

26 нардепів зі "Слуги Народу",

13 – "Опозиційної платформи За життя",

8 – позафракційних,

по 6 – з ВО "Батьківщина" та "Голосу",

5 депутатів – з групи "За майбутнє",

4 депутати – "ЄС",

2 депутатів – група "Довіра".

Які причини своєї відсутності називали нардепи

Головними причинами своєї відсутності на пленарних засіданнях були коронавірус та роботу в ПАРЄ. Причина відсутності решти – невідома, тобто це можуть бути банальні "прогули"

27 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що 24 народні депутати хворіють на ковід. Як відомо, ще чотири нардепи відправилися на сесію ПАРЄ. Інші члени делегації працюють онлайн. Однак реальна кількість відсутніх втричі вища,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У Комітеті виборців наголосили, що частина політиків пропускають пленарні засідання просто тому, що не повернулись з зимових канікул, в тому числі, з-за кордону.

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