Тепер у ПАРЄ підготують доповідь, а остаточне рішення планують схвалити на засіданні 26 січня.

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Також українська делегація заперечила повноваження Росії ще й з процедурних підстав. Оскільки російський парламент обраний голосами, зокрема окупованого Криму та жителів Донбасу.

За це проголосувало 47 делегатів Парламентській Асамблеї Ради Європи, коли необхідно було 10.

Росію треба видворити з ПАРЄ

Віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко заявив, що Росію необхідно виключити зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи. Оскільки країна-агресор порушує правила організації.

Поведінка Росії жодним чином не може відповідати цінностям та принципам, на яких будується наша організація. Висновок дуже простий – РФ потрібно видворити з Ради Європи,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Зимова сесія ПАРЄ почала свою роботу 24 січня і триватиме вона до 28 січня.

Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

У фокусі роботи січневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи:

дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв'язку з нарощуванням російських військ біля українських кордонів;

оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови – Петра Толстого, який претендує на посаду віцепрезидента;

вибори президента Асамблеї, на яких з'явилась інтрига, адже висунули кандидатуру Марії Мезенцевої – на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;

жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

ПАРЄ схвалила рішення про повернення Росії до зали асамблеї: дивіться відео



Текст публікації Олексія Гончаренка:

Повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи успішно оскаржені!

За 30 необхідних голосів ми набрали 49!