Анализ касался того, как нардепы посещали пленарные заседания после возобновления работы парламента в январе 2022 года. За период с 25 по 28 января состоялось четыре пленарных заседания.

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70 депутатов не были зарегистрированы ни на одно из заседаний

Официально 70 депутатов не были зарегистрированы ни на одном из них.

Представители каких политсил больше всего "прогуливали":

26 нардепов из "Слуги народа",

13 – "Оппозиционная платформа "За жизнь",

8 – внефракционные,

по 6 – из ПО "Батькивщина" и "Голоса",

5 депутатов – из группы "За будущее",

4 депутата - "ЕС",

2 депутатов – группа "Доверие".

Какие причины своего отсутствия называли нардепы

Главными причинами своего отсутствия на пленарных заседаниях были коронавирус и работа в ПАСЕ. Причина отсутствия остальных – неизвестна, то есть это могут быть банальные "прогулы"

27 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что 24 народных депутата болеют ковидом. Как известно, еще четыре нардепа отправились на сессию ПАСЕ. Остальные члены делегации работают онлайн. Однако реальное количество отсутствующих втрое выше,

– отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В Комитете избирателей отметили, что часть политиков пропускают пленарные заседания просто потому, что не вернулись с зимних каникул, в том числе из-за границы.

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