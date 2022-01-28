Анализ касался того, как нардепы посещали пленарные заседания после возобновления работы парламента в январе 2022 года. За период с 25 по 28 января состоялось четыре пленарных заседания.
К теме Верховная Рада обратилась к ООН и ЕС из-за шантажа России
70 депутатов не были зарегистрированы ни на одно из заседаний
Официально 70 депутатов не были зарегистрированы ни на одном из них.
Представители каких политсил больше всего "прогуливали":
- 26 нардепов из "Слуги народа",
- 13 – "Оппозиционная платформа "За жизнь",
- 8 – внефракционные,
- по 6 – из ПО "Батькивщина" и "Голоса",
- 5 депутатов – из группы "За будущее",
- 4 депутата - "ЕС",
- 2 депутатов – группа "Доверие".
Какие причины своего отсутствия называли нардепы
Главными причинами своего отсутствия на пленарных заседаниях были коронавирус и работа в ПАСЕ. Причина отсутствия остальных – неизвестна, то есть это могут быть банальные "прогулы"
27 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что 24 народных депутата болеют ковидом. Как известно, еще четыре нардепа отправились на сессию ПАСЕ. Остальные члены делегации работают онлайн. Однако реальное количество отсутствующих втрое выше,
– отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
В Комитете избирателей отметили, что часть политиков пропускают пленарные заседания просто потому, что не вернулись с зимних каникул, в том числе из-за границы.
Читайте также Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Верховная Рада изменила календарный план работы: что известно
- 27 января нардепы проголосовали за изменение календарного плана работы парламента.
- Причиной стала вспышка коронавируса среди нардепов.
- До 11 февраля народные избранники будут работать в комитетах.
- Седьмая сессия стартует 1 февраля и будет закрыта 22 июля.