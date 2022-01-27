Таким образом нардепы отменили часть заседаний на пленарной неделе с 1 по 4 февраля. Соответствующее решение приняли 27 января 233 голосами.

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1 февраля откроют сессию

Согласно обновленному плану, 1 февраля состоится открытие седьмой сессии и в этот же день проведут пленарное заседание. Время со 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля политики будут работать в комитетах.



Обновленный календарный план / Изображение из телеграма Верховной Рады

Обратите внимание! Седьмая сессия стартует 1 февраля и будет закрыта 22 июля. И в ее рамках 10 недель выделили на пленарные заседания, 10 – для работы в комитетах, 5 – для работы с избирателями. 6 сентября 2022 года стартует восьмая сессия.

Во фракции "Слуги народа" – более 20 больных депутатов

По словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, сейчас во фракции 23 больных коронавирусом нардепа. Только утром 27 января шестеро получили положительный тест на COVID-19.

Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии,

– добавила Палийчук.

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Что известно о ситуации с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 27 января в Украине коронавирус диагностировали у 3 946 202 человек, умерли от болезни 99 738 больных.

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 32 393 человек, умерли – 154.

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