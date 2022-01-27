Таким образом нардепы отменили часть заседаний на пленарной неделе с 1 по 4 февраля. Соответствующее решение приняли 27 января 233 голосами.
Актуально Будут голосовать еще раз: Сенниченко снова подал заявление на увольнение из Фонда госимущества
1 февраля откроют сессию
Согласно обновленному плану, 1 февраля состоится открытие седьмой сессии и в этот же день проведут пленарное заседание. Время со 2 по 4 февраля, а также с 7 по 11 февраля политики будут работать в комитетах.
Обновленный календарный план / Изображение из телеграма Верховной Рады
Во фракции "Слуги народа" – более 20 больных депутатов
По словам пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, сейчас во фракции 23 больных коронавирусом нардепа. Только утром 27 января шестеро получили положительный тест на COVID-19.
Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии,
– добавила Палийчук.
Стоит прочитать Омикрон набирает обороты: в Госпродпотребслужбе рассказали, каких еще ограничений ожидать
Что известно о ситуации с коронавирусом в Украине:
- По состоянию на 27 января в Украине коронавирус диагностировали у 3 946 202 человек, умерли от болезни 99 738 больных.
- За последние сутки COVID-19 подтвердили у 32 393 человек, умерли – 154.
Смотрите в выпуске "PRO новости" о бустерной дозе вакцинации: