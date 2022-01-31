Спікер Ради розповів про роботу Ради у випадку "надзвичайних ситуацій". Відповідну заяву Руслан Стефанчук зробив під час брифінгу 31 січня.

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Рада має план дій на випадок надзвичайних ситуацій

Руслан Стефанчук заявив, що Рада готова до розвитку подій, які визначені законом. Спікер зауважив, що мова йде про ті випадки, коли в Україні може бути введено "особливий період".

Звичайно, план є. Він чітко передбачений законодавчими актами,

– заявив Стефанчук.

Політик також відзначив, що варто знову повернутись до дискусії щодо онлайн-голосування у Верховній Раді.

"Це вже на сьогодні практика всіх парламентів світу, крім України", – заявив Стефанчук.

Політик додав, що треба зробити запобіжник, щоб орган законодавчої влади не припиняв свою роботу у жодному випадку.

Останні новини щодо роботи Верховної Ради

28 січня Комітет виборців України оприлюднив результати аналізу відвідуваності пленарних засідань Верховної Ради у січні 2021 року.

Згідно з останніми даними, орієнтовно 70 політиків не були зареєстровані на жодному засідань Ради протягом 25 – 28 січня. За цей час відбулось 4 пленарні засідання.

Зокрема не навідались у Раду 26 нардепів зі "Слуги Народу", 13 – з"Опозиційної платформи За життя", 8 – позафракційних, по 6 – з ВО "Батьківщина" та "Голосу", 5 депутатів – з групи "За майбутнє", 4 депутати – "ЄС", 2 депутатів з групи "Довіра".

Ба більше, через спалах коронавірусу парламент змінив календарний план роботи на найближчий час. Саме тому до 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.

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