Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу прокоментував дані про те, що Росія відводить частину своїх військ від українських кордонів.

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Кулеба про "відведення" військ Росії від України

З однієї сторони, будь-яке оголошення Росією про відведення військ є позитивним сигналом,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що наразі точно невідомо, звідки саме відводять відповідні підрозділи, в якому масштабі та яким чином це відведення сприяє деескалації. "Потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось відводимо", – зазначив глава МЗС України.

Він додав, що навесні 2021 року Росія розгорнула першу хвилю ескалації, а після цього повідомила про завершення навчань і відведення військ. Натомість фактично відведення не відбулося, а ситуація вздовж українського кордону залишилася незмінною.

Кулеба підсумував, що для точнішої реакції потрібно володіти детальнішою інформацією про це відведення. Проте звернув увагу, що недовіра до слів та дій Москви зберігається.

Росія заявила про відведення військ: що відомо

Росія у січні почала проводити військові навчання зі стрільбами у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, які межують з Україною. Мовиться про Воронезьку, Бєлгородську, Брянську області.

Днями в Росії заявили, що "військові навчання" нібито закінчились. Мовляв, війська та авіація Західного округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх повертають до місць базування.

Однак інформації, скільки саме військ залишають територію біля українських кордонів, там не назвали.

Однак держава-агресорка перекидає війська до Білорусі. Москва та Мінськ також планують спільні навчання у лютому.

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