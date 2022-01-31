Спикер Рады рассказал о работе парламента в случае "чрезвычайных ситуаций". Соответствующее заявление Руслан Стефанчук сделал во время брифинга 31 января.

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Рада имеет план действий на случай чрезвычайных ситуаций

Руслан Стефанчук заявил, что Рада готова к развитию событий, которые определены законом. Спикер отметил, что речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период".

Он четко предусмотрен законодательными актами,

– заявил Стефанчук.

Политик также отметил, что стоит снова вернуться к дискуссии относительно онлайн-голосования в Верховной Раде.

"Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины", – заявил Стефанчук.

Политик добавил, что необходимо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае.

Последние новости о работе Верховной Рады

28 января Комитет избирателей Украины обнародовал результаты анализа посещаемости пленарных заседаний Верховной Рады в январе 2021 года.

Согласно последним данным, ориентировочно 70 политиков не были зарегистрированы ни на одном из заседаний рады в течение 25 – 28 января. За это время состоялось 4 пленарных заседания.

В частности, не наведались в Раду 26 нардепов из "Слуги Народа", 13 – из "Оппозиционной платформы – За жизнь", 8 – внефракционных, по 6 – из ВО "Батькивщина" и "Голос", 5 депутатов из группы "За майбутнє", 4 депутата – "ЕС", 2 депутата из группы "Доверие".

Более того, из-за вспышки коронавируса парламент изменил календарный план работы на ближайшее время. Именно поэтому до 11 февраля народные избранники будут работать в комитетах.

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