На торжественное открытие 7 сессии 9 созыва пришел президент Украины Владимир Зеленский. Также участие принимают другие чиновники и гости.

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В Раде звучал гимн от хора Веревки

На заседание пришел глава Кабмина Денис Шмыгаль с министрами.

Сессию открывал глава парламента Руслан Стефанчук. Звучал гимн от Народного хора Украины имени Григория Веревки.

Первым в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский.

Открытие сессии Верховной Рады: смотрите видео

Заявления Зеленского в Раде