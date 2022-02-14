Сейчас подозреваемый находится в территориальном управлении полиции. Информацию об инциденте обнародовали 14 февраля.
Кстати Определили как хулиганство: участникам стрельбы под СБУ объявили о подозрении
Есть ли повреждения
Киевлянина задержали сотрудники полиции вместе с Управлением государственной охраны. Мужчина повредил 2 окна админздания.
Правоохранители проводят следствие. Вскоре они квалифицируют действия киевлянина.
Еще один похожий инцидент в Киеве
Мужчина 6 февраля побил окна Верховной Рады Украины молотком. Его задержали, когда тот пытался скрыться. Злоумышленником оказался 27-летний львовянин. Он заранее подготовил инструмент для нападения.
Действия мужчины квалифицировали как хулиганство и внесли в реестр досудебных расследований.