Сейчас подозреваемый находится в территориальном управлении полиции. Информацию об инциденте обнародовали 14 февраля.

Кстати Определили как хулиганство: участникам стрельбы под СБУ объявили о подозрении

Есть ли повреждения

Киевлянина задержали сотрудники полиции вместе с Управлением государственной охраны. Мужчина повредил 2 окна админздания.

Правоохранители проводят следствие. Вскоре они квалифицируют действия киевлянина.

Еще один похожий инцидент в Киеве

Мужчина 6 февраля побил окна Верховной Рады Украины молотком. Его задержали, когда тот пытался скрыться. Злоумышленником оказался 27-летний львовянин. Он заранее подготовил инструмент для нападения.

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство и внесли в реестр досудебных расследований.