У Чорнобильській зоні спіймали браконьєра з головою оленя та скривавленими мішками

Поліцейські Київщини спіймали зловмисника, який, ймовірно, вбив молодого оленя на території Чорнобильського екологічного біосферного заповідника. Чоловіку світить до 3 років реального терміну ув'язнення.

Зловмисник вполював рідкісного оленя, який перебував під охороною держави через малу чисельність цього виду. Тварині було більше 10 років.

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Про надзвичайну жорстокість та порушення закону з боку браконьєра написав керівник поліції Київщини.

Популяція тільки почала відновлюватись



Ніж, яким орудував зловмисник / Фото Андрія Нєбитова

За словами Нєбитова, оленю потрібно майже 10 років, вби його роги досягли подібної краси та величі.

Чоловік, за даними слідства, вбив тварину та розшматував її. Затримали браконьєра з головою оленя та мішками, набитими м'ясом.

Дії зловмисника кваліфікували як незаконне полювання.



Ці тварини є малочисельними та знаходиться під охороною держави. Зараз, коли популяція оленів у Чорнобильській зоні тільки почала відновлюватись, браконьєри дозволяють собі так нахабно вдиратися на територію заповідника та знищувати фауну,

– підкреслив Нєбитов.



У зловмисника вилучили мішки з м'ясом вбитої тварини / Фото Андрія Нєбитова

Якщо затриманого визнають винним у суді, йому загрожуватиме до 3 років позбавлення волі. Втім, за словами очільника поліції області, будь-яке покарання є занадто м'яким для людей, які безжально вбивають природу нашої держави.