На Дарниці грабіжники підірвали банкомат: поліція ввела спецоперацію

30 листопада 2021 , 09:28

Джерело:

сайт поліції Києва

У Дарницькому районі Києва невідомі злочинці підірвали банкомат і викрали звідти касети з грошима. Про випадок правоохоронців повідомили 30 листопада.

На місце події негайно відрядили поліцейських та інших фахівців. Зараз вони намагаються встановити коло причетних до грабунку.

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  • За даними правоохоронців, до викрадення грошей та пошкодження банкомату причетні двоє людей.
  • Їм вдалося втекти після вибуху.
  • Аби затримати зловмисників, у Києві ввели поліцейську спеціальну операцію.


Зловмисники вкрали касети з грошима і втекли / Фото поліції Києва

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Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах або організованої групою. За це передбачено суворе покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Довгань