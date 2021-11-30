На місце події негайно відрядили поліцейських та інших фахівців. Зараз вони намагаються встановити коло причетних до грабунку.

Важливе Забрали 25 тисяч доларів: у Києві на чоловіка напали біля під'їзду

Любителів легкої наживи шукають по всьому місту

За даними правоохоронців, до викрадення грошей та пошкодження банкомату причетні двоє людей.

Їм вдалося втекти після вибуху.

Аби затримати зловмисників, у Києві ввели поліцейську спеціальну операцію.



Зловмисники вкрали касети з грошима і втекли / Фото поліції Києва

Свободою доведеться поплатитися надовго

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах або організованої групою. За це передбачено суворе покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розжився на 100 тисяч гривень: у Києві затримали шахрая

Правоохоронцям столиці вдалося затримати зловмисника, який видурив у двох пенсіонерів 100 тисяч гривень. Чоловік брехав їм по телефону, нібито їхні рідні потрапили в біду і потребують дорогого лікування.