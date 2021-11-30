На місце події негайно відрядили поліцейських та інших фахівців. Зараз вони намагаються встановити коло причетних до грабунку.
Важливе Забрали 25 тисяч доларів: у Києві на чоловіка напали біля під'їзду
Любителів легкої наживи шукають по всьому місту
- За даними правоохоронців, до викрадення грошей та пошкодження банкомату причетні двоє людей.
- Їм вдалося втекти після вибуху.
- Аби затримати зловмисників, у Києві ввели поліцейську спеціальну операцію.
Зловмисники вкрали касети з грошима і втекли / Фото поліції Києва
Свободою доведеться поплатитися надовго
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах або організованої групою. За це передбачено суворе покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розжився на 100 тисяч гривень: у Києві затримали шахрая
Правоохоронцям столиці вдалося затримати зловмисника, який видурив у двох пенсіонерів 100 тисяч гривень. Чоловік брехав їм по телефону, нібито їхні рідні потрапили в біду і потребують дорогого лікування.