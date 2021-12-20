На Дарниці тепловоз протаранив авто і протягнув його кілька метрів: постраждали мати з дитиною

У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив автомобіль Daewoo Lanos. Пригода трапилася ввечері 19 грудня.

Через зіткнення постраждали дві пасажирки легковика – мати з дівчинкою підлітком. Що ж до водія, то він відмовився від ушпиталення.

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Поспіх ледь не обернувся трагедією

За попередніми даними, на вулиці Горбунова кермувальник авто з невідомих причин не пропустив тепловоз на нерегульованому залізничному переїзді.

Зрештою тепловоз врізався у правий бік автівки, хоча й рухався з невеликою швидкістю.

Він протягнув її кілька метрів по коліях і втиснув у бетонний стовпчик.

На місце негайно прибула швидка медична допомога.

В обставинах автотрощі тепер розбиратимуться правоохоронці.

На Дарниці в аварії з тепловозом та авто постраждали мати з дитиною / Фото "Вартових Еспресо"

На Дарниці тепловоз протаранив Daewoo Lanos: відео

Текст публікації "Вартових Еспресо":

У Києві тепловоз протаранив легковика, в якому була дитина. Пригода сталась у Дарницькому районі столиці, на вулиці Горбунова. Як стало відомо "Вартовим Еспресо", попередньо, водій Daewoo Lanоs на нерегульованому залізничному переїзді за невідомих причин не пропустив маневровий тепловоз.

У результаті зіткнення тепловоз протаранив Daewoo в правий бік та протягнув кілька метрів. На місце прибули медики швидкої. Допомоги потребували пасажири легковика – жінка та дівчинка підліткового віку. Водій Lanos від допомоги медиків відмовився. Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.