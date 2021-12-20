Из-за столкновения пострадали две пассажирки легковушки – мать с девочкой подростком. Что же касается водителя, то он отказался от госпитализации.

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Спешка едва не обернулась трагедией

По предварительным данным, на улице Горбунова водитель авто по неизвестным причинам не пропустил тепловоз на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В конце концов тепловоз врезался в правый бок машины, хотя и двигался с небольшой скоростью.

Он протащил ее несколько метров по путям и вдавил в бетонный столбик.

На место немедленно прибыла скорая медицинская помощь.

Важно! В обстоятельствах автотрассы теперь будут разбираться правоохранители.

На Дарнице в аварии с тепловозом и авто пострадали мать с ребенком / Фото "Вартові Еспресо"

На Дарнице тепловоз протаранил Daewoo Lanos: видео

Текст публикации "Стражей Эспрессо":

В Киеве тепловоз протаранил легковушку, в которой был ребенок. Происшествие произошло в Дарницком районе столицы, на улице Горбунова. Как стало известно "Вартові Еспресо", предварительно, водитель Daewoo Lanоs на нерегулируемом железнодорожном переезде по неизвестным причинам не пропустил маневровый тепловоз.

В результате столкновения тепловоз протаранил Daewoo в правый бок и протащил несколько метров. На место прибыли медики скорой. В помощи нуждались пассажиры легковушки – женщина и девочка подросткового возраста. Водитель Lanos от помощи медиков отказался. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.