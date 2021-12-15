На Дарниці водій таксі Uber зніс загорожу тротуару й загальмував у паркані автосалону

На столичній Дарниці водій сервісу таксі Uber влаштував небезпечну аварію. Вона трапилася ввечері 14 грудня на вулиці Тепловозній.

На щастя, ніхто з людей через автотрощу не постраждав. Однак автівка таксі після маневрів горе-водія вщент розтрощена.

За темою У центрі Києва сталася серйозна масова ДТП із шістьома авто



У таксиста відмовили гальма, і він не зміг зменшити швидкість / Фото dtp.kiev.ua



Автівка загальмувала аж в паркані стоянки автосалону / Фото dtp.kiev.ua



На щастя, автотроща минулася без потерпілих / Фото dtp.kiev.ua

Некероване залізо

За словами таксиста, за кілька хвилин до інциденту він виїхав з автомийки і рухався вулицею Здолбунівською. Чоловік встиг набрати чималу швидкість, однак під час повороту в нього не спрацювали гальма.

У результаті легковик на повному ходу зніс кілька секцій металевої загорожі тротуару і зупинився лише після того, як врізався у паркан стоянки автосалону.

На момент дорожньо-транспортної пригоди водій був у машині сам. Він не отримав жодних травм. Поліціянти нібито підтвердили, що чоловік не мав ознак сп'яніння.



Авто сервісу таксі отримало серйозні пошкодження / Фото dtp.kiev.ua



Водій стверджує, що гальма відмовили у нього під час повороту / Фото dtp.kiev.ua



Від удару в машині розкрилися подушки безпеки / Фото dtp.kiev.ua

Ще одна карколомна аварія з таксі

У ніч проти 2 грудня на проспекті Перемоги у Києві сталася моторошна аварія з таксі сервісу Uklon. Воно врізалося в стіну будинку після зіткнення з іншим легковиком. У результаті обох водіїв ушпиталили. В автівці, яка спровокувала зіткнення з таксі, вирвало двигун.

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Текст публікації dtp.kiev.ua:

Із мийки – у паркан автосалону. Дорожньо-транспортна пригода у Києві на вулиці Тепловозній: автівка служби таксі Uber знесла кілька секцій огородження тротуару і зупинилась у паркані. За словами водія, за кілька хвилин до аварії він виїхав з мийки і рухався вулицею Здолбунівською. Каже: набрав швидкість, а під час повороту підвели гальма. Нібито легковик майже не зменшив швидкість, і сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автівки на стоянці не пошкодило. Водій був у авто сам, не постраждав. Ознак сп'яніння, за словами копів, немає.