ДБР оголосило підозри хабарникам, які зібрали 21 тисячу доларів з поранених воїнів ЗСУ

Державне бюро розслідувань оголосило 10 січня про підозри організатору корупційної схеми та його спільникам, які вимагали хабарі з поранених на Донбасі воїнів ЗСУ.

За грошову винагороду зловмисники обіцяли оформити групу інвалідності, а також підтвердити зв'язок поранення із несенням служби в зоні бойових дій. Діяльність угруповання викрили ще у липні 2021 року.

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Хто наживався на горі

Організатором злочинної групи був голова міжрайонної Броварської медико-соціальної експертної комісії. Крім того, він мав двох "помічників" – це ексначальник медичної служби військової частини, якого звільнили за хабарництво, та цивільну особу. За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, йдеться про водія згаданого посадовця.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження міжрайонної медико-соціальної експертної комісії,

– розповіли в прокуратурі.

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Загалом хабарники встигли зібрати з Героїв 21 тисячу доларів. Тепер їм загрожує ув'язнення на 10 років та конфіскація майна.

Невдовзі причетні до оборудки постануть перед судом за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчинене організованою злочинною групою.

За даними ДБР, найближчим часом обвинувальний акт щодо хабарників скерують до суду.

Хабарникам, котрім вимагали гроші з поранених воїнів, оголосили підозри / Фото ДБР, Київської міської прокуратури

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Текст публікації Київської міської прокуратури:

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно групи осіб, очолюваних головою однієї із міжрайонних медико-соціальних експертних комісій, які організували корупційну схему вимагання неправомірної вигоди з ветеранів Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил за призначення групи інвалідності (частина 3 статті 28, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

До складу групи, крім голови міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.

Слідство задокументувало отримання вказаними особами неправомірної вигоди від громадян на загальну суму 21 тисячу доларів США.

За результатами розслідування здобуто докази вчинення учасниками схеми протиправних дій у складі організованої групи. У зв'язку з цим фігурантам кримінального провадження, у тому числі організатору схеми, повідомили про нову підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи.

На цей час вказаним особам оголосили про завершення слідства та відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.