ДБР підозрює ексголову Бородянської РДА на Київщині у незаконній передачі 2 гектарів землі

Слідчі Державного бюро розслідувань 4 листопада повідомили про підозру колишньому голові Бородянської районної державної адміністрації Київщини у службовій недбалості. За даними правоохоронців, через дії експосадовця Україна втратила цінні землі Тетерівського лісгоспу.

ДБРівці встановили, що під час роботи чоловіка у Бородянській РДА у приватну власність перейшли 2 гектари цінної землі, яка перебувала у користуванні державного підприємства "Тетерівський лісгосп".

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Якими були збитки держави внаслідок оборудки, слідчі не повідомляють.

Можуть відправити у колонію на 2 роки

Детективи кажуть, що очільник РДА допустив незаконне відведення земельної ділянки у власність невідомого громадянина.

Посадовець нібито не забезпечив перевірку законності підстав для отримання приватною особою землі.

За це йому загрожує 68 тисяч гривень штрафу або до 2 років обмеження волі.

Щоб повідомити фігуранту розслідування про підозру, правоохоронці зустріли його у супермаркеті Novus.

Наразі детективи вирішують питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Також вони намагаються встановити всі обставини вчинення злочину.

Дивіться відео повідомлення про підозру ексголові Бородянської райдержадміністрації на Київщині: