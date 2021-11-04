ГБРовцы установили, что во время работы мужчины в Бородянской РГА в частную собственность перешли 2 гектара ценной земли, которая находилась в пользовании государственного предприятия "Тетеровский лесхоз".

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Какими были убытки государства в результате сделки, следователи не сообщают.

Могут отправить в колонию на 2 года

Детективы говорят, что глава РГА допустил незаконный отвод земельного участка в собственность неизвестного гражданина.

Чиновник якобы не обеспечил проверку законности оснований для получения частным лицом земли.

За это ему грозит 68 тысяч гривен штрафа или 2 года ограничения свободы.

Чтобы сообщить фигуранту расследования о подозрении, полиция встретила его в супермаркете Novus.

Детективы решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также они пытаются установить все обстоятельства совершения преступления.

Смотрите видео сообщения о подозрении экс-председателю Бородянской райгосадминистрации в Киевской области: