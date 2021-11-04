ГБРовцы установили, что во время работы мужчины в Бородянской РГА в частную собственность перешли 2 гектара ценной земли, которая находилась в пользовании государственного предприятия "Тетеровский лесхоз".
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Какими были убытки государства в результате сделки, следователи не сообщают.
Могут отправить в колонию на 2 года
- Детективы говорят, что глава РГА допустил незаконный отвод земельного участка в собственность неизвестного гражданина.
- Чиновник якобы не обеспечил проверку законности оснований для получения частным лицом земли.
- За это ему грозит 68 тысяч гривен штрафа или 2 года ограничения свободы.
Чтобы сообщить фигуранту расследования о подозрении, полиция встретила его в супермаркете Novus.
Детективы решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также они пытаются установить все обстоятельства совершения преступления.
Смотрите видео сообщения о подозрении экс-председателю Бородянской райгосадминистрации в Киевской области: