Следственные действия проводят 3 ноября. Об этом сообщили в налоговой.

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ГБР проводит обыски в налоговой службе

Следственные действия проводят в Государственной налоговой службе.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием стало уголовное дело о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области,
– говорится в сообщении.

В Государственной налоговой службе рассказали, что:

  • еще в декабре 2020 года и январе 2021 года проводили собственную проверку налоговой службы в Полтавской области;
  • тогда говорилось о вопросе отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности;
  • в том числе и по предприятиям, являющимся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

По результатам проверки тогда выявили ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области.

Именно поэтому в отношении служащих применили меры дисциплинарного воздействия. Более того, информацию о вероятных нарушениях тогда передали в ГБР.

Коротко об обысках у Алексея Любченко и Евгения Олейникова

  • Собственные источники подтвердили 24 каналу, что 3 ноября НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, который подал в отставку с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
  • В СБУ эту информацию пока не комментируют.
  • "Следствие.инфо" написало, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.
  • Также известно, что вероятно следственные действия проводят в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением, что могло быть связано с помощью в уклонении от уплаты налогов.
  • Сам Алексей Любченко заявил, что "происходящее (речь идет об обысках – 24 канал), не имеет ко мне отношения".