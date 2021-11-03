Соответствующую информацию подтвердили 24 каналу собственные источники. Об этом стало известно 3 ноября.
К теме Первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко подал в отставку
У Любченко и главы ГНС Олейникова проводят обыски
По состоянию на 3 ноября, продолжаются обыски у:
- Алексея Любченко, который 3 ноября подал в отставку с поста министра экономики;
- а также исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Олейникова.
В СБУ эту информацию пока не комментируют.
В сети опубликовали кадры с обысков / Фото из телеграм-канала "Монастрь"
Телеграм-каналы опубликовали кадры с обыска Любченко / Фото из телеграм-канала "Монастрь"
"Следствие.инфо" написало, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.
Кроме того, по их данным, обыски проводят также в:
- новосозданном Бюро экономической безопасности;
- исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова;
- центральном аппарате ГНС.
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