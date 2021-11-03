Соответствующую информацию подтвердили 24 каналу собственные источники. Об этом стало известно 3 ноября.

К теме Первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

У Любченко и главы ГНС Олейникова проводят обыски

По состоянию на 3 ноября, продолжаются обыски у:

Алексея Любченко, который 3 ноября подал в отставку с поста министра экономики;

а также исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Олейникова.

В СБУ эту информацию пока не комментируют.

Важно! Как только получим более точную информацию, то дополним материал.



В сети опубликовали кадры с обысков / Фото из телеграм-канала "Монастрь"



Телеграм-каналы опубликовали кадры с обыска Любченко / Фото из телеграм-канала "Монастрь"

"Следствие.инфо" написало, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, по их данным, обыски проводят также в:

новосозданном Бюро экономической безопасности;

исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова;

центральном аппарате ГНС.

Новость дополняется...