Відповідну інформацію підтвердили 24 каналу власні джерела. Про це стало відомо 3 листопада.
До теми Перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку
У Любченка та глави ДПС Олейніка проводять обшуки
Станом на 3 листопада, тривають обшуки у:
- Олексія Любченка, який 2 листопада подав у відставку з посади міністра економіка;
- а також виконуючового обов'язки голови Державної податкової служби України Євгена Олейнікова.
У СБУ цю інформацію наразі не коментують.
Опублікували кадри з місць обшуків / Фото НВ, "NABU Daily by Олег Новіков"
"Слідство.інфо" написало, що обшуки можуть бути пов'язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.
Окрім того, за їхніми даними, обшуки проводять також у:
- виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова;
- центральному апараті ДПС.
Обшуки проводять через ймовірне зловживання службовим становищем
Телеграм-канал "NABU Daily by Олег Новіков" написав, що слідчі дії проводять у межах кримінального провадження про можливе зловживання службовим становищем, що могло бути пов'язане з допомогою в ухиленні від сплати податків.
Також обшуки тривають у центральному апараті податкової служби. Проте наразі тривають тільки слідчі дії, про підозру нікому не повідомляли й нікого не затримували.
Не має до мене відношення, – Любченко прокоментував обшуки
Сам Олексій Любченко в коментарі LB.ua розповів, що за місцем його проживання та роботи в міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не відбувалися.
Те, що відбувається, не має до мене відношення,
– заявив міністр.
Коротко про останні викриття СБУ
- 2 листопада СБУ викрила та затримала керівника управління Державної судової адміністрації Херсонської області. Йому вручили підозру за розтрату майна. Згодом він втік від слідства й його шукали понад 3 місяці.
- 29 жовтня СБУ затримала керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців в Україні. Він нібито намагався підкупити народного депутата. ЗМІ пишуть, що "слугу народу". За словами музиканта Тараса Тополі, мовиться про директора "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександра Нікіна.
- Ексспівробітник СБУ прийшов до ДБР, щоб зізнатись у вбивстві чоловіка. Він стверджує, що його хотіли завербувати для теракту.