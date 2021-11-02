Посадовця запідозрили у привласненні й розтраті майна ще у липні 2021 року. Тоді ж йому вручили підозру, а фігурант справи втік.

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У чому підозрюють посадовця-втікача

Втікача оголосили у розшук. І лише наприкінці жовтня його вдалося знайти у Києві. Керівника управління затримали та вже обрали запобіжний захід – утримання під вартою або застава у розмірі 594 тисячі гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.

За версією СБУ, посадовець здійснив тендерні закупівлі з порушенням та уклав контракт із підприємцем. У такий спосіб він домовився про закупівлю техніки вартістю 1,7 мільйона гривень.

Правоохоронці підозрюють, що 700 тисяч гривень від вказаної суми пішли у кишеню тендерному махінатору.

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