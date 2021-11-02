Чиновника заподозрили в присвоении и растрате имущества еще в июле 2021 года. Тогда же ему вручили подозрение, а фигурант дела сбежал.

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В чем подозревают беглого чиновника

Беглеца объявили в розыск. И только в конце октября его удалось найти в Киеве. Руководителя управления задержали и уже избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог в размере 594 тысячи гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.

По версии СБУ, чиновник осуществил тендерные закупки с нарушением и заключил контракт с предпринимателем. Таким образом он договорился о закупке техники стоимостью 1,7 миллиона гривен.

Правоохранители подозревают, что 700 тысяч гривен от указанной суммы пошли в карман тендерному махинатору.

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