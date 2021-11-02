Чиновника заподозрили в присвоении и растрате имущества еще в июле 2021 года. Тогда же ему вручили подозрение, а фигурант дела сбежал.
Важно СБУ разоблачила группировку, которая пыталась продать землю на миллион долларов в центре Киева
В чем подозревают беглого чиновника
Беглеца объявили в розыск. И только в конце октября его удалось найти в Киеве. Руководителя управления задержали и уже избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог в размере 594 тысячи гривен.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.
По версии СБУ, чиновник осуществил тендерные закупки с нарушением и заключил контракт с предпринимателем. Таким образом он договорился о закупке техники стоимостью 1,7 миллиона гривен.
Правоохранители подозревают, что 700 тысяч гривен от указанной суммы пошли в карман тендерному махинатору.
Громкие разоблачения СБУ: последние новости
- В конце октября 2021 года СБУ ликвидировала организованную преступную группу в Днепропетровской области. Злоумышленники наладили механизм хищения бюджетных средств на ремонте военной техники.
- В то же время в Винницкой области правоохранители задержали агента ФСБ России. Шпион разведывал информацию на территории Украины и выполнял задания от кремлевских кураторов.
- Кроме этого, в Украине разоблачили схему нелегальной перевозки граждан через границу в страны Европейского Союза. Злоумышленники изготавливали своим "клиентам" фальшивые документы на оригинальных бланках.