Правоохранители утверждают, что председатель Общественного союза обещал 100 тысяч долларов взятки за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

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Уверял, что такое вознаграждение будет выплачивать ежегодно.

Чем занималась организация задержанного

В СБУ отмечают, что организация, которой руководил мужчина, собирала деньги со всех заведений, где играла музыка. Большую часть денег они передавали исполнителям, которые имели авторские права на музыку.

Однако благодаря монопольному положению на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок". Таким образом деньги проходили через них и исполнители получали процент не от суммы, а от "финальной компании-прокладки". Это значительно уменьшало прибыль музыкантов.

Что просил "лоббист"

В парламенте зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". С помощью этой инициативы могли ликвидировать указанную организацию. Собственно, и поэтому руководитель решил "обратиться" к нардепам.

Кстати, сумму для "первого взноса" взятки злоумышленник решил выделить из "фирм-прокладок". Теперь решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Какого нардепа хотели подкупить

Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя мужчины. Однако музыкант Тарас Тополя утверждает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин.

Пока мы самое большое сообщество авторов страны, боремся за свое право на честное авторское вознаграждение, в частности, поддерживая закон 5572... Директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Никин Александр совершил подкуп народного депутата с целью отсрочить или вообще снять законопроект 5572 с повестки ВР,

– написал Тополь.

Кроме того, "Украинская правда" пишет, что подкупить хотели народного депутата "Слуги народа" Александра Санченко. Никин вроде бы обратился к нему через помощника.

Задержание "лоббиста" / Фото СБУ и офиса генпрокурора: