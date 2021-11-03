Слідчі дії проводять 3 листопада. Про це повідомили у податковій.

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ДБР проводить обшуки у податковій службі

Слідчі дії проводять у Державній податковій службі.

За інформацією, наданою правоохоронними органами, підставою стала кримінальна справа щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області,

– мовиться у повідомленні.

У Державній податковій службі розповіли, що:

ще в грудні 2020 року та січні 2021 року проводили власну перевірку податкової служби у Полтавській області;

тоді мовилось про питання відпрацювання ризикових суб'єктів господарської діяльності;

у тому числі і по підприємствах, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи.

За результатами перевірки тоді виявили низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області.

Саме тому щодо службовців застосували заходи дисциплінарного впливу. Ба більше, інформацію про ймовірні порушення тоді передали в ДБР.

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