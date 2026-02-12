До Дня закоханих у Києві розробили мапу романтичних місць

До Дня святого Валентина у Києві, і не тільки, запускають онлайн-мапу "Києве мій, романтичний". На ній можна позначати романтичні локації, пов'язані з особистими історіями.

Детальніше про це розповіли у громадській ініціативі "Голка".

Дивіться також Маршрут для закоханих сердець: куди піти у Львові на День святого Валентина

Що відомо про мапу "Києве мій, романтичний"?

Організатори проєкту "Києве мій" до свята закоханих закликають киян та гостей міста позначати на мапі місця, які надихають. Зокрема, йдеться про зелені зони столиці, об'єкти культурної спадщини та археології.

Бажаючі також можуть коротко описати свою романтичну історію, пов'язану з обраною локацією. Як розповіли організатори, після модерації місце з'явиться на карті у вигляді позначки-серця, а історію опублікують анонімно.

У травні, до Дня Києва, команда проєкту планує оприлюднити добірку найромантичніших історій та назвати найатмосферніші місця столиці.

Зазначається, що автори трьох найзворушливіших розповідей отримають подарунки – брендований мерч. Для зворотного зв'язку учасників просять залишити електронну пошту.

Громадська ініціатива розповіла, що мапа є частиною адвокаційної кампанії зі збереження парків, культурної спадщини та археології Києва, яку підтримує Мережа активних громадян.

На карті насправді можна ставити мітки не лише в місті Києві, а по всій Україні чи у світі. Тому якщо у Вас є бажання, пишіть і про них,

– додала "Голка".

"Любов не лише надихає, а й захищає. Ставайте захисниками міста, яке любите", – йдеться в повідомленні.

День святого Валентина у 2026 році