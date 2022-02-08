Депутати хочуть заборонити балкони-монстри та кондиціонери на фасадах будинків у центрі Києва

8 лютого 2022 , 23:04
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Джерело:

фейсбук Владислава Трубіцина

У Київраді затвердили проєкт рішення щодо приведення фасадів будинків у центрі столиці до нормального стану. Відповідне рішення прийняли 7 лютого під час засідання постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

За словами Владислава Трубіцина, який є головою комісії, багато будівель у центрі столиці виглядають жахливо через добудовані балкони та кондиціонери на фасадах. Через це депутати вирішили зайнятися питанням приведення зовнішнього вигляду будинків до нормального стану.

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Коли саме за цей проєкт голосуватимуть у Київраді, наразі невідомо.

Киянам дадуть рік на усунення проблеми

  • Як зазначив депутат, затвердження проєкту рішення про приведення фасадів будинків у центрі Києва було одним з найбільш цікавих серед тих, що обговорювали на засіданні.
  • Згідно з документом, у Київраді хочуть заборонити балкони, що нависають над перехожими або паплюжать зовнішній вигляд будівель.
  • Це ж саме стосуватиметься кондиціонерів, які хаотично встановили власники квартир.
  • Якщо більшість депутатів проголосують за пропозицію, киянам, що володіють приміщеннями у центрі столиці, дадуть рік на усунення недоліків.


Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими. Усім власникам квартир, фасади яких виглядають у поганому стані або паплюжать зовнішній вигляд дають рівно рік на вирішення проблеми. У разі невиконання цього, комунальні служби самі демонтують або надбудову над, скажімо, балконом, або ж – кондиціонер,
– зазначив Трубіцин.

Як законно добудувати балкон у Києві

Згідно з нормами будівництва, не треба реєструвати добудову балкона у випадку, якщо його вситуп за фасад не перевищує 30 сантиметрів. Крім того, добудова не має чіпати несучі конструкції. В інших випадках власникам квартир потрібно отримувати дозволи від Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Втім, зовнішній вигляд будівель, що формують панораму центральної частини Києва має регулюватися міністерством культури та інформаційної політики.

Автор: Олексій Чибісов