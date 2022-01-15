Дерево впало й розчавило автомобіль із людьми у Києві: фото й відео наслідків буревію

День 14 січня у столиці України видався складним на погодні умови. Потужний буревій наробив чимало лиха.

Швидкість вітру сягала 25 метрів на секунду. Наслідками стали падіння дерев, електроопор, десятки пошкоджених авто. Також відомо, що постраждали люди.

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Інцидент на Верховинній: дуб впав на автомобіль із людьми

На Верховинній у Святошинському районі Києва ввечері 14 січня від пориву вітру впав великий дуб та електроопори. Дерево понівечило аж 14 автомобілів. Причому в одному з них були люди.

Повідомлення про інцидент у Державній службі з надзвичайних ситуацій отримали о 20:47.

КАРС "Київська служба порятунку" у фейсбуці поінформувала, що з розчавленої автівки рятувальники деблокували двох людей , одну з них довелося госпіталізувати.

, одну з них довелося госпіталізувати. А проте за неофіційною інформацією, постраждалих троє, причому водій Peugeot загинув від травм, а госпіталізували жінку-пасажира.

Наслідки буревію у Києві: фото "Информатор" та КАРС "Київська служба порятунку"

В іншому районі міста, на Мінському масиві, сосна впала на авто просто під час його руху. Та наразі невідомо, чи там хтось постраждав.

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Нагадаємо у відео: у Львові влітку через буревій у парку загинули двоє молодих людей