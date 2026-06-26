Київ затягнуло густим смогом: місцеві скаржаться на неприємний запах

Вдень 26 червня столицю затягнуло густим смогом. Кияни скаржаться на різкий запах гару та обмежену видимість.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

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У столиці зафіксували густий смог, який накрив різні райони міста.

Мешканці міста повідомляють про сильний запах гару та значне погіршення видимості. Водночас причини такого задимлення з'ясовуються.

У разі різкого запаху рекомендуємо зачиняти вікна й обмежити перебування на вулиці.

Зауважимо, що днями на Україну насувається хвиля спеки із західної Європи. Подекуди синоптики прогнозують підвищення температури до 34 – 36 градусів. Масштабний антициклон вже встиг принести у Францію пекельні +45 градусів.

Найспекотніше в Україні буде 29 – 30 червня, тоді у Київській області максимальна температура вдень становитиме 35 – 38 градусів.

В метереологічному центрі попередили, що така сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.