Про це інформують місцеві телеграм-канали.
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У столиці зафіксували густий смог, який накрив різні райони міста.
Мешканці міста повідомляють про сильний запах гару та значне погіршення видимості. Водночас причини такого задимлення з'ясовуються.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
У разі різкого запаху рекомендуємо зачиняти вікна й обмежити перебування на вулиці.
Зауважимо, що днями на Україну насувається хвиля спеки із західної Європи. Подекуди синоптики прогнозують підвищення температури до 34 – 36 градусів. Масштабний антициклон вже встиг принести у Францію пекельні +45 градусів.
Найспекотніше в Україні буде 29 – 30 червня, тоді у Київській області максимальна температура вдень становитиме 35 – 38 градусів.
В метереологічному центрі попередили, що така сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.