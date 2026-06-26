Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В столице зафиксировали густой смог, который накрыл различные районы города.

Жители города сообщают о сильном запахе гари и значительном ухудшении видимости. В то же время причины такого задымления выясняются.

В случае резкого запаха рекомендуем закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

Отметим, что в эти дни на Украину надвигается волна жары из Западной Европы. Местами синоптики прогнозируют повышение температуры до 34 – 36 градусов. Масштабный антициклон уже успел принести во Францию адские +45 градусов.

Самая жаркая погода в Украине ожидается 29 – 30 июня, тогда в Киевской области максимальная дневная температура составит 35 – 38 градусов.

В метеорологическом центре предупредили, что такая сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также негативно повлияет на жизнедеятельность населения.