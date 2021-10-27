Дітей дивом забрали раніше: подробиці вибуху в дитсадку на Київщині

Внаслідок вибуху побутового газу село Кодаки на Київщині залишилося без єдиного дитячого садочку. Коли саме дошкільний навчальний заклад відремонтують, наразі невідомо.

Вибух у дитячому садочку стався вдень 26 жовтня. У приміщенні ДНЗ у цей час перебував лише оператор газової котельні. Дітей на території не було.

Дивіться також Під Києвом на території дитячого садка стався потужний вибух: фото руйнувань

Зазвичай заклад відвідують 38 малюків, однак у день інциденту через холод у приміщенні батьки відвели до садочка лише трьох.

Вихованців забрали раніше



Вибух був досить потужним / Скриншот з відео ТСН

Як з'ясували журналісти, за кілька годин до вибуху дорослі забрали малюків додому.

Близько 14:00 до садка приїхали працівники газової служби, які зняли пломби з приладів у котельні та харчоблоку. Через годину після початку опалювання пролунав вибух.

Оператор котельні у цей час перебував у приміщенні поруч з епіцентром вибуху. На щастя, він серйозно не постраждав.

Від вибуху вщент зруйновано харчоблок. Приміщення дитячого садка перебуває за 30 метрів від котельні, однак у ньому вибило всі шибки. Крім того, постраждали й будинки місцевих мешканців, побудовані поруч. Від вибухової хвилі у жителів села вибило двері курятника, а від стіни будинку відійшла веранда.

27 жовтня працівники дитсадка прибирали з диванів спальні залишки скла. Щоб знову відкрити заклад, у ньому потрібно повністю замінити вікна та відновити опалення. Скоріш за все, замість газового запускатимуть твердопаливний котел.

Староста села каже, що до садка діти повернуться не раніше, ніж через 2 тижні.