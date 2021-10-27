Вибух у дитячому садочку стався вдень 26 жовтня. У приміщенні ДНЗ у цей час перебував лише оператор газової котельні. Дітей на території не було.
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Вихованців забрали раніше
Вибух був досить потужним / Скриншот з відео ТСН
- Як з'ясували журналісти, за кілька годин до вибуху дорослі забрали малюків додому.
- Близько 14:00 до садка приїхали працівники газової служби, які зняли пломби з приладів у котельні та харчоблоку. Через годину після початку опалювання пролунав вибух.
- Оператор котельні у цей час перебував у приміщенні поруч з епіцентром вибуху. На щастя, він серйозно не постраждав.
Від вибуху вщент зруйновано харчоблок. Приміщення дитячого садка перебуває за 30 метрів від котельні, однак у ньому вибило всі шибки. Крім того, постраждали й будинки місцевих мешканців, побудовані поруч. Від вибухової хвилі у жителів села вибило двері курятника, а від стіни будинку відійшла веранда.
27 жовтня працівники дитсадка прибирали з диванів спальні залишки скла. Щоб знову відкрити заклад, у ньому потрібно повністю замінити вікна та відновити опалення. Скоріш за все, замість газового запускатимуть твердопаливний котел.
Староста села каже, що до садка діти повернуться не раніше, ніж через 2 тижні.