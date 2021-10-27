Взрыв в детском саду произошел днем 26 октября. В помещении ДУЗ в это время находился только оператор газовой котельной. Детей на территории не было.

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Обычно заведение посещают 38 малышей, однако в день инцидента из-за холода в помещении родители отвели в садик только трех.

Воспитанников забрали раньше



Взрыв был достаточно мощным / Скриншот с видео ТСН

Как выяснили журналисты, за несколько часов до взрыва взрослые забрали малышей домой.

Около 14:00 в сад приехали работники газовой службы, которые сняли пломбы с приборов в котельной и пищеблока. Через час после начала отопления раздался взрыв.

Оператор котельной в это время находился в помещении рядом с эпицентром взрыва. К счастью, он серьезно не пострадал.

От взрыва полностью разрушен пищеблок. Помещение детского сада находится в 30 метрах от котельной, однако в нем выбило все стекла. Кроме того, пострадали и дома местных жителей, построенные рядом. От взрывной волны у жителей села выбило дверь курятника, а от стены дома отошла веранда.

27 октября работники детсада убирали с диванов спальни остатки стекла. Чтобы снова открыть учреждение, в нем нужно полностью заменить окна и восстановить отопление. Скорее всего, вместо газового будут запускать твердотопливный котел.

Староста села говорит, что в сад дети вернутся не раньше, чем через 2 недели.