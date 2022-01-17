Дитина у сльозах та вибиті зуби: киянка розповіла про похід до елітного ресторану

Клієнтка Mirali Restaurant, що працює на Подолі, написала відгук про відвідування закладу. Похід з подругою та дитиною закінчився як моральними, так і фізичними травмами.

Інцидент трапився з керівницею департаменту зв'язків з громадськістю компанії "Епіцентр К" Юлією Чудновець. За словами жінки, почалося все з того, що вона ледве не впала на вході, де було дуже слизько.

Дивіться також Старовинні парфумні флакони заможних людей: у Києві відкрили унікальну виставку

Її ж подруга на ногах не втрималася, тому впала, зламавши три передніх зуби.

Робили зауваження дитині, яка втомилася

Чудновець стверджує, що працівники Mirali на зауваження про мокру й слизьку підлогу лише подякували за зворотню реакцію, навіть не запропонувавши якусь страву в якості компенсації.

Крім того, киянка розкритикувала сервіс у закладі, де навіть не можна замовити каву – її треба купувати у сусідній кав'ярні.

Коли ж донька жінки втомилася та лягла на двох стільцях, їй почала робити зауваження офіціантка, мовляв, дитина має сидіти лише на одному.

Працівникця закладу змусила дитину сісти рівно, чим довела її до сліз.



І навіть після цього я не планувала писати негативний відгук. Але сьогодні нам зателефонували із ресторану запросити на вечерю. "Це вибачення?", – запитала я. "Яке вибачення? Ні! Просто ви були у нас нещодавно і ми хочемо запросити вас ще раз!",

– написала Чудновець.

Надіслали фото з камери

Вже після публікації відгуку жінці знову зателефонували з ресторану з вибаченнями. Втім, замість традиційного підходу до клієнтів жінку почали звинувачувати у тому, що її дитина закинула ноги на стілець та навіть надіслали відповідну фотографію з камери відеонагляду.

Повний допис Юлії Чудновець у фейсбуці:

UPD: Дзвонили з ресторану. Вибачилися і додали, що моя мала не мала закидати ноги на стілець. Ще й фотку з камери надіслали, як вона лежить. Ржу) Нагадую, пост був про слизьку підлогу. Три зламаних зуби та дитина в сльозах. Так ми сходили в ресторан з претензією на високу кухню Mirali Restaurant.

Друзі, ну ви ж мене знаєте, я завжди на позитиві й щоб мене вибісити треба постаратися… у Mirali дуже постаралися…

Промовчу про інтер’єр закладу, який більш схожий на кафе ОККО по одеській трасі. Лофт, сучасність, мінімалізм, все знаю…та не тоді, коли блюдо коштує 400 – 500 грн. Але інтер'єр в цій історії не головне, головна роль тут у слизької підлоги.

На вулиці в цей день було мокро, тож ще на вході я зробила красивий балетний елемент на підборах, втримавшись на ногах лише схопившись за руку малої. "Мама, я рада, що ти втрималася, але у мене аж пальчики хруснули".

Потім я повторила своє танцювальне па ще раз. А подружка вирішила "гульнути по повній" та впала зламавши три передніх зуби. "Нам дуже важлива ваша зворотна реакція, дякуємо, що сказали", - відповіли нам у закладі. Я офігєла. А, до речі навіть десерт, як компенсацію не запропонували.

Кухня авторська, тому як у фільмі "Про що говорять чоловіки" – блюдо маленьке, щоб оцінити, що "діфлопе у світі дуже мало". Якщо хочете капучінко – пліз. Підіймайте попу та за стінку в сусідню кав’ярню. Хоч заклади в одному приміщенні та мають одних власників каву в ресторан вам не принесуть. Бо кава тільки в кав’ярні. Ну логічно, блін, навіть не заперечиш.

І вішенька на тортику. Моя Аля втомилася та зсунула два стільці, щоб лягти. Підійшла офіціантка та попросила, аби я посадила дитину на одному стільці. І тут я нагадаю про інтер'єр а-ля ОККО (хоча ОККО я люблю). Я відповіла, що вона так лежала у найкращих ресторанах світу, де їй приносили подушку та плед і жодного разу не просили сісти рівно, бо вона дитина. На це офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно. А коли пішла офіціантка розплакалася.

І навіть після цього я не планувала писати негативний відгук. Але сьогодні нам зателефонували із ресторану запросити на вечерю. "Це вибачення?", – запитала я. "Яке вибачення? Ні! Просто ви були у нас нещодавно і ми хочемо запросити вас ще раз!".

PS.

І насправді я зробила послугу ресторану цим постом. Грошей не вимагаю. У них є час перекласти плитку, поки ще хтось не вбився. Бо у нашій "Плитці" мені вже пояснили, що для хореки є спеціальні вимоги для покриття на підлозі. І якби на нашому місці був адвокат це закінчилося б позовом, а не постом.